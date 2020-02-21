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РИА Новости

Замглавы Минобороны России и Казахстана провели встречу

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Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил в Москве с замминистра обороны Казахстана Тимуром Дандыбаевым перспективы развития военно-технического сотрудничества двух стран и подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"В Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем министра обороны Республики Казахстан генерал-майором Тимуром Дандыбаевым. В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества РФ и Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Кроме того, Фомин обсудил с казахстанским коллегой ход подготовки к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также наметил планы по реализации совместных мероприятий на ближайшую перспективу.

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Казахстан
Россия
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Минoбороны РФ
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Фомин Александр
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