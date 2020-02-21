Какой будет перебазируемая радиолокационная станция "Лагуна-М"

Российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией "Лагуна-М", которая может сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны.

В настоящее время контроль за морскими акваториями осуществляют стационарные загоризонтные РЛС поверхностной волны "Лагуна", размещенные вдоль морского побережья. Они обеспечивают автоматическое обнаружение, измерение координат и параметров движения морских судов и самолетов. И в автоматическом режиме передают информацию о сопровождаемых объектах на внешние пункты сбора и обработки информации для принятия оперативных решений.

"Лагуна-М" может сопровождать в пределах 200-мильной зоны более 200 надводных целей, в том числе тех, что сделаны с применением технологии "стелс"

В основе их работы лежит способность радиоволн коротковолнового диапазона распространяться за горизонт за счет дифракции вдоль морской поверхности.

Станция может обнаруживать большие суда или танкеры, а также транспортные самолеты на расстоянии 250 км, катера, вертолеты и самолеты малой авиации - на 150 км. Может одновременно сопровождать 50 надводных и 10 воздушных объектов.

Как правило, "Лагуны" стоят в районах интенсивного морского движения и у крупных морских портов. Однако большая часть приграничной водной акватории ими не контролируется. "Лагуна-М" этот пробел заполнит. К тому же у нее гораздо лучшие характеристи, чем ее предшественница.

Как сообщил ТАСС, со ссылкой на пресс-службу предприятия-разработчика, "Лагуна-М" может применяться для пресечения браконьерства, контрабанды, несанкционированных вторжений. Эта станция тоже стационарна. Но за счет облегченного антенного модуля ее можно монтировать на площадках без фундамента. То есть в случае возникновения угрозы противоправных действий в самой отдаленной акватории "Лагуна-М" будет смонтирована там очень быстро. После чего будет обеспеччен непрерывный круглосуточный и всепогодный контроль морской акватории в пределах 200-мильной экономической зоны в секторе 120 градусов.

Сергей Птичкин