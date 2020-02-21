В России разработают новую стратегию развития Арктики

Вопрос подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года обсудили на заседании секции по проблемам стратегического планирования научного совета при Совете безопасности России.

Заседание провели заместитель секретаря Совбеза Сергей Вахруков и заместитель президента Российской академии наук Владимир Иванов с участием научной общественности и представителей ряда министерств и ведомств.

Как рассказали обозревателю "РГ" в аппарате Совбеза, обсуждая основные положения проекта нового документа, эксперты Совета безопасности отметили, что арктическая стратегия России на период до 2035 года должна отвечать актуальным вызовам и угрозам национальной безопасности.

Кроме того, она будет содержать комплекс мер по ускорению экономического развития арктических регионов и повышению качества жизни их населения, в том числе коренных малочисленных народов.

Новый документ также должен предусматривать меры, направленные на рациональное использование природных ресурсов, создание эффективной системы защиты окружающей среды и адаптацию экосистем и систем жизнеобеспечения к климатическим изменениям. Как подчеркнул участник экспертного сообщества, реализация стратегии должна обеспечить научно-технологическое лидерство России в Арктике и поступательное развитие Северного морского пути как глобального конкурентоспособного транспортного коридора.

Ранее министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики озвучило наиболее значимые направления развития каждой из арктических территорий, которые и будут заложены в готовящуюся Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

В частности, как рассказал замглавы минвостокразвития Александр Крутиков, развитие Мурманска в первую очередь связано с развитием единственного незамерзающего российского порта в Арктике. Мурманск может стать одним из двух хабов Северного морского транспортного коридора и сервисным центром для шельфовых проектов в России.

В Ненецком автономном округе кроме традиционных нефтяных минерально-сырьевых центров источником развития станут два проекта - "Печора СПГ" и порт "Индига".

При этом ключевым для Чукотки является проект освоения Баимского месторождения, которое стимулирует развитие дорожной, энергетической инфраструктуры, модернизацию портов Певек и Провидения.

Ямало-Ненецкий автономный округ, по данным минэкономразвития, призван обеспечить в предстоящие 15 лет одну из лидирующих позиций России на мировом рынке сжиженного природного газа.

Именно здесь первыми в Арктике появятся современные высокотехнологичные газохимические комплексы.

Иван Егоров