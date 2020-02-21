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Военное обозрение

Анкара отрицает направление запроса о покупке ЗРК Patriot у США

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Источник изображения: topwar.ru

Анкара полностью отрицает направление запроса Вашингтону на приобретение двух американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявляет официальный представитель Министерства обороны Турции.

По словам представителя турецкого военного ведомства, Турция не запрашивала у США закупку зенитно-ракетных комплексов Patriot для "сдерживания сирийских войск".

Это сообщение не соответствует действительности

- заявил представитель Минобороны Турции.

Как ранее сообщали иностранные СМИ, а в частности, агентство Boomberg, Турция запросила у США поставку двух зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом агентство ссылалась на заявление высокопоставленных турецких военных.

Согласно публикации, Анкара попросила Вашингтон развернуть два комплекса противоракетной обороны Patriot на южной границе, чтобы иметь" возможность наносить удары в случае каких-либо атак в будущем со стороны сирийских войск при поддержке российской авиации".

Имеются сведения, что запрос был передан на прошлой неделе спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри. Предполагалось, что комплексы Patriot будут применять американские военные именно на границе с Сирией, чтобы блокировать вылеты российских самолетов в данном районе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
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