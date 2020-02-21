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IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер

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Источник изображения: Фото: Carsten Leuzinger / Globallookpress.com

Американская IBM опережает Россию и другие страны и компании в создании квантового компьютера, сообщил РИА Новости старший вице-президент американской компании Арвинд Кришна.

«Я думаю, мы опережаем другие страны на десятилетие, если не больше. Но если посмотреть на некоторых конкурентов, то, я думаю, мы опережаем их на три-четыре года. И я боюсь, что они очень быстро догоняют», — сказал руководитель.

В числе конкурентов Кришна упомянул Google, HoneywelI и представителей Китая, однако усомнился в подобных возможностях России. «Россия объявила, что потратит несколько миллиардов [рублей на создание квантового компьютера]. Великобритания объявила, США и Канада. Я думаю, это не значит, что у них есть возможность сделать это», — отметил вице-президент.

По его мнению, для существенного прогресса в области квантовых технологий необходимы инновации в области современного экспериментального материаловедения и соответствующие научные компетенции.

«Я очень уважаю Россию. Когда я учился в аспирантуре, я прочитал много учебников и материалов, которые написали русские математики и физики. Но насколько это можно использовать? Может ли квантовый компьютер быть создан по доступной цене — это большой вопрос», — сказал Кришна.

В ноябре 2019 года директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева заявила, что госкорпорация разрабатывает проект квантового компьютера, на который планируют выделить 24 миллиарда рублей.

В сентябре того же года газета Financial Times сообщила, что Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, способный на порядки быстрее проводить вычисления, чем Summit от IBM, считающийся мощнейшим в мире суперкомпьютером.

В ноябре 2017 года руководитель направления квантовых компьютеров IBM Дарио Гил сообщил, что разработчики создали работающий прототип вычислительной машины мощностью 50 кубитов (квантовых битов).

В классическом компьютере информация представлена с помощью битов, принимающих только значения 0 или 1. В квантовом компьютере понятие (классического) бита обобщается до квантового бита (кубита), принимающего бесконечное число значений, каждое из которых является квантовой суперпозицией базисных состояний 0 и 1 (пара значений квантовой характеристики частицы, например, атома, электрона или фотона, в частности, ориентация спина). Физическими носителями в таком устройстве выступают, например, специальные сверхпроводящие твердотельные материалы, частицы в которых могут быть приведены в особое возбужденное (квантовое) состояние, идентифицируемое как состояние кубита. Управлять подобным материалом (и квантовыми состояниями) можно, например, лазером.

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