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Судя по данным Турции, личный состав армии Сирии уже давно уничтожен

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Источник изображения: vpk-news.ru

«В результате воздушного нападения на наших военных, находящихся в идлибской зоне с целью обеспечения перемирия, двое наших военных погибли и пять получили ранения. По намеченным целям ведется огонь», - говорится в заявлении турецкой стороны.

В Анкаре в то же время заявили, что в результате ударов турецких ВС были убиты более 50 военных сирийских правительственных сил, уничтожены пять танков, два БТР и гаубица.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, воздушный удар по позициям ВС Турции в Идлибе, в результате которого были убиты турецкие военные, был нанесен Дамаском.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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