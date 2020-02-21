Судя по данным Турции, личный состав армии Сирии уже давно уничтожен

«В результате воздушного нападения на наших военных, находящихся в идлибской зоне с целью обеспечения перемирия, двое наших военных погибли и пять получили ранения. По намеченным целям ведется огонь», - говорится в заявлении турецкой стороны.

В Анкаре в то же время заявили, что в результате ударов турецких ВС были убиты более 50 военных сирийских правительственных сил, уничтожены пять танков, два БТР и гаубица.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, воздушный удар по позициям ВС Турции в Идлибе, в результате которого были убиты турецкие военные, был нанесен Дамаском.