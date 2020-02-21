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Известия.ru

Минобороны Турции сообщило о гибели более 50 сирийских военных

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Источник изображения: Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Anas Alkharboutli

Более 50 военнослужащих сирийской армии погибли в результате действий турецких ВС в Идлибе, сообщили в четверг, 20 февраля, в Twitter министерства обороны Турции.

Также отмечается, что были ликвидированы пять танков, два бронетранспортера, два вооруженных пикапа и одна гаубица.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что сирийская армия отражает атаку протурецких боевиков около деревни Нейраб в провинции Идлиб. Позже стало известно, что террористы прорвали оборону армии Сирии. При атаке были ранены четверо сирийских военных. Российские ВКС совместно с армией САР нанесли удар по прорвавшимся боевикам, в результате чего были уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.

15 февраля российский военно-дипломатический источник рассказал журналистам, что Турция передает часть военной техники боевикам. Сирийцы всё чаще замечают в наступающих отрядах террористов турецкие бронемашины, сообщил он. По его словам, в некоторых случаях боевики даже участвуют в операциях турецкой армии под видом военнослужащих.

С начала февраля обстановка в Идлибе обострилась: 3 февраля при обстреле турецких сил там погибли восемь человек. После этого турецкая сторона заявила о ликвидации 76 военных режима президента Сирии Башара Асада в ответ на обстрел своих солдат.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии. В МИД России опровергли эту информацию. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население этой страны.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Башар Асад
Эрдоган Реджеп
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