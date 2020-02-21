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Известия.ru

«Союз-2» с стартовал с Плесецка

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Первый пуск ракеты носителя "Союз-2" с космическим аппаратом "Меридиан-М" в 2020 году произошел сегодня - 20 февраля в 11:24 по московскому времени. Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью Северного морского пути и расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.

Первый пуск ракеты носителя "Союз-2" с космическим аппаратом "Меридиан-М" в 2020 году произошел сегодня - 20 февраля в 11:24 по московскому времени. Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью Северного морского пути и расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.

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  • В новости упоминаются
Проекты
2020-й год
Союз-2 РН
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