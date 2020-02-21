«Союз-2» с стартовал с Плесецка

Первый пуск ракеты носителя "Союз-2" с космическим аппаратом "Меридиан-М" в 2020 году произошел сегодня - 20 февраля в 11:24 по московскому времени. Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью Северного морского пути и расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.

Первый пуск ракеты носителя "Союз-2" с космическим аппаратом "Меридиан-М" в 2020 году произошел сегодня - 20 февраля в 11:24 по московскому времени. Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью Северного морского пути и расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.