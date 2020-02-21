Россия и Беларусь вошли в топ-10 самых милитаризированных стран мира

Даже те, кто в юности не слишком увлекался романами американца Марка Твена, мог слышать о его ставшей в XX веке крылатой фразе, что кроме лжи на свете есть не только наглая ложь, но и статистика.

Поэтому, когда в глуши научных кабинетов миру открыли глаза, что 10-миллионная Беларусь в результате сложения, вычитания, умножения и деления, произведенных учеными мужьями Боннского международного центра конверсии (BICC), вошла в десятку самых милитаризированных стран мира, стал понятным и стремительный интерес к Минску со стороны Белого дома, который, судя по всему, был готов сгореть от стыда за свое 31 место.

Ведь индекс, по утверждению боннских аналитиков, рассматривал данные 154 государства мира по нескольким показателям: численность армии, численность населения, военные расходы и их соотношение с ВВП страны, общий уровень экономического развития и государственного управления.

Вот и затерялись США на 31 позиции, хотя, как известно, ни одна страна не тратит на своих военных столько денег, сколько на берегах Потомака: более 633 млрд долларов по итогам только 2018 года. Вся эта статистика уже опубликована накануне на сайте уважаемого учреждения бывшей столицы ФРГ.

Правда, первое место немцы по традиции решили закрепить за Израилем, где при населении почти на миллион меньше, чем в Синеокой, численность вооруженных сил составила 169 тысяч военнослужащих и 465 тысяч резервистов, а военные расходы составляют 4,3 процента ВВП.

В затылок Тель-Авиву дышит воинственный Сингапур, а за ним - Армения, Кипр, Южная Корея. Россия оказалась на шестом месте в этом так называемом Глобальном индексе милитаризации. Как считают эксперты центра, РФ "по-прежнему содержит одну из самых мощных армий, модернизировав свои силы и значительно расширила военно-технологические способности".

А дальше в боннском топе идут Греция, Иордания, Беларусь и Азербайджан. Кстати, все страны, кроме Азербайджана, сохранили свое место в первой десятке. Зато Азербайджан по уровню милитаризации чуть приподнялся: с 12-го до 10-го места. А Украина пока расположилась только на 13 месте, слегка поднявшись на одну строчку. Как отмечается, со времени конфликта в Донбассе ее градус милитаризации значительно повысился.

Правда, "страны НАТО продолжают вооружаться, ссылаясь на сохраняющуюся напряженность в отношениях с Россией. Это в особенности касается балтийских и восточноевропейских государств, которые в 2018-2019 гг. запустили долгосрочные программы вооружения в значительном объеме", - констатируют авторы глобального индекса милитаризации, напоминая, что исследования проводились при финансовой поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ. Кто знает, может именно в силу этих обстоятельств Германия и оказалась в отчете лишь на 97 месте, имея на своей территории до сих пор американское ядерное оружие.

Юрий Сизов