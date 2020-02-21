Требуется подзарядка: кому нужны российские литий-ионные аккумуляторы

Российский рынок систем накопления энергии может достигнуть 100 млрд рублей к 2025 году, рассказали в «Роснано». Он активно развивается, но еще не успевает за мировым. Надежды возлагают на собственное производство литий-ионных аккумуляторов, которые в ряде случаев должны заменить устаревшие свинцово-кислотные. Они надежнее, дольше служат и занимают меньше места. В России спрос на современные батареи питания только начал формироваться. Что это значит для отрасли — в материале «Известий».

Российский рынок систем накопления энергии может достигнуть 100 млрд рублей к 2025 году, рассказали в «Роснано». Он активно развивается, но еще не успевает за мировым. Надежды возлагают на собственное производство литий-ионных аккумуляторов, которые в ряде случаев должны заменить устаревшие свинцово-кислотные. Они надежнее, дольше служат и занимают меньше места. В России спрос на современные батареи питания только начал формироваться. Что это значит для отрасли — в материале «Известий».

Резервное питание

Литий-ионные аккумуляторы широко используются в электромобилях, а также бытовой и оргтехнике — телефонах, ноутбуках, цифровых фотоаппаратах и видеокамерах. Но в ряде областей — специальный транспорт, энергетика — свинцово-кислотные батареи всё еще очень распространены, несмотря на целый ряд недостатков, которых нет у литий-ионных. От свинцовых они отличаются несколькими параметрами. Во-первых, более емкие, во-вторых, могут выполнять больше циклов заряда и разряда, в-третьих, служат в 5–7 раз дольше. Их не надо обслуживать. К тому же им не мешают колебания температуры.

Несмотря на все преимущества литий-ионных аккумуляторов, свинцово-кислотные батареи продолжают активно применять во многих отраслях. Они как минимум дешевле.

Источник изображения: Фото: пресс-службы «Лиотех»

«Основная проблема, с которой сталкиваются в России производители литий-ионных аккумуляторов, — это экономическая. Они пока слишком дороги для выгодного их применения в большинстве сфер. А также психологическая — страх потенциальных покупателей перед новыми технологиями. Очевидным решением является появление быстрых побед — пилотных проектов применения литий-ионных накопителей, которые реализуют потребители-инноваторы и крупные игроки энергетического рынка», — отметил директор инфраструктурного центра «Энерджинет» Дмитрий Холкин.

Изменения уже происходят: всё больше российских компаний выбирают литий.

Один из рынков, где современные аккумуляторы могут в ближайшее время полностью вытеснить устаревшие, — источники бесперебойного питания (ИБП). По оценкам аналитиков, объем этого сегмента к 2025 году может составить 12 млрд рублей.

В середине февраля новосибирский «Лиотех» — крупнейший в России производитель литий-ионных аккумуляторов, портфельное предприятие «Роснано» — завершил несколько крупных проектов. Он обеспечил «бесперебойниками» бизнес-центр «Принципал Плаза» (суммарная емкость 240 кВт·ч) и компанию «Полиметалл» (120 кВт·ч). Кроме того, «Лиотех» будет участвовать в поставке источников бесперебойного питания на литий-ионных аккумуляторах в центры обработки данных ПАО «Сбербанк».

Ранее компания уже установила источник бесперебойного питания на литий-ионных аккумуляторах на Белорусском вокзале в Москве. Сейчас рассматривается возможность масштабирования этого опыта на других вокзалах и станциях страны.

Энергия солнца

Еще одна отрасль, нуждающаяся в литий-ионных батареях, — предприятия энергетики, в первую очередь возобновляемой.

«Лиотех» произвел аккумуляторы суммарной емкостью 710 кВт·ч для двух гибридных солнечно-дизельных электростанций в Республике Тыва, в селах Мугур-Аксы и Кызыл-Хая. Система позволила круглосуточно снабжать электроэнергией два удаленных населенных пункта региона, в которых проживает 7 тыс. человек. Затраты на дизельное топливо снизилось на 30% — предприятия могут экономить 30 млн рублей за год.

Накопители энергии позволяют восполнить неравномерность выработки альтернативной генерации. Это обеспечивает стабильно высокое качество электричества. В дневные часы, когда люди не включают свет, энергия сохраняется для использования в темное время или ненастную погоду.

Источник изображения: Фото: пресс-службы «Лиотех»

Компания планирует и более масштабные проекты в возобновляемой энергетике.

«Спрос на литий-ионные аккумуляторы в России, по нашей оценке, будет достаточно быстро расти в связи с тем, что снижение их стоимости по мере развития технологий и масштабирования производства будет приводить к росту числа сфер эффективного их использования. Стоит ожидать взрывного роста применения накопителей энергии на стороне потребителей и распределительных сетей», — пояснил Холкин.

Уголь на накопителях

Еще один значимый сегмент — аккумуляторы для транспорта. Сегодня с новосибирскими батареями ездят уже более 200 электробусов и троллейбусов в 17 городах России.

Но ими дело не ограничивается. В прошлом году успешно завершились испытания шахтного электровоза с накопителями «Лиотеха» на одном из рудников «Алросы». Эти машины перевозят уголь и горную породу, тяжелую и высоковязкую нефть, материалы и оборудование.

Источник изображения: Фото: пресс-службы «Лиотех»

Другие игроки горнодобывающей промышленности тоже рассматривают возможность перевода техники на электротягу. Кроме того, они рассчитывают заменить свинцово-кислотные и щелочные батареи существующих электровозов на литий-ионные.

В шахтах современные аккумуляторы позволяют экономить на вентиляции. К тому же они безопаснее — не выделяют газов в процессе работы.

Экологичные локомотивы и суда

Производители поездов тоже задумываются об использовании литий-ионных накопителей. В 2019 году «Роснано», РЖД и «Трансмашхолдинг» подписали соглашение о создании экологически чистых маневровых локомотивов с гибридным приводом на базе отечественных батарей. Такие машины хотят использовать для пассажирских перевозок в крупных городах и курортных зонах.

В августе 2019-го был представлен прототип локомотива с аккумуляторами «Лиотеха».

Кроме того, новосибирские батареи планируют установить на пилотном участке Волховстрой–Бабаево Октябрьской железной дороги. По нему в том числе перевозят уголь из Кузбасса в Усть-Лугу.

Источник изображения: Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

Это часть более крупного проекта по повышению эффективности железнодорожного транспорта за счет новых накопителей энергии. Соглашение об этом было подписано в июне 2019-го между «Роснано», РЖД и «Русэнергосбытом».

О возможности использовать литий-ионные аккумуляторы думают и в метрополитене. Оснащение поездов резервными батареями позволит им продолжить движение в случае падения напряжения в контактной сети или даже полного отключения электричества. Потенциал использования продукции «Лиотеха» есть и в водном транспорте. Планируется, что в текущем году в Санкт-Петербурге будет спущен на воду первый корабль на электрической тяге.

Дождались

Спрос на литий-ионные аккумуляторы возник не сразу. «Роснано» запустило «Лиотех» в 2011 году, а на полную мощность он должен был выйти в 2013-м. Однако найти достаточное количество покупателей на продукцию компании не удалось. В 2016-м началась процедура банкротства компании.

Но реструктуризация бизнеса, поиск новых рыночных ниш и расширение ассортимента позволили «Лиотеху» выровнять финансовое положение. В итоге кредиторы согласились на мировое соглашение.

Теперь в планах на 2020-й — завершение первого этапа модернизации завода. Уже в ближайшее время «Лиотех» начнет серийные продажи новой продукции — компактных и более энергоемких литий-ионных ячеек в алюминиевом корпусе. В компании отмечают, что они востребованы у производителей электротранспорта и погрузочной техники.

В 2020-м «Лиотех» планирует нарастить выручку до 600 млн рублей. В 2019-м она составила 400 млн рублей.