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Военно-промышленный курьер

Армения догоняет Израиль по индексу милитаризации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Армения вошла в первую десятку Глобального индекса милитаризации - 2019. Об этом свидетельствуют данные экспертов Боннского международного центра конверсии (BICC).

В топ-десятке расположились также Израиль, Сингапур, Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Белоруссия и Азербайджан. По мнению исследователей, эти государства «предоставляют военным особенно много ресурсов в соотношении с другими общественными областями».

В прошлом году все они, за исключением Азербайджана (был в 2018 году на 12-м месте), входили в десятку индекса.

Первое место уже традиционно занимает Израиль, где при населении около 9 млн человек, численность вооружённых сил страны составила 169 тысяч военнослужащих и 465 тысяч резервистов. Военные расходы еврейского государства измеряются 4,3% ВВП. За военным союзником США на Ближнем Востоке следуют Сингапур и Армения.

Глобальный индекс милитаризации анализирует комплексные процессы и выводит результат, который определяет относительный вес военного аппарата страны относительно гражданского общества. Исследование охватывает 154 страны и проводится при финансовой поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.

Россию авторы исследования расположили на 6-м месте. РФ по-прежнему обладает одним из крупнейших военных потенциалов в мире, за последние несколько лет модернизировала военную технику и улучшила свои оборонные технологические возможности. При этом указывается, что с 2016 по 2018 годы военные расходы России сократились с 82,6 млрд долларов до 64,2 млрд долларов (так же как и их доля в ВВП с 5,5 до 3,9%). Причиной этому эксперты BICC называют «сложную экономическую ситуацию» в России, вызванную, помимо прочего, санкциями Запада.

Страны НАТО в Европе, прежде всего республики Балтии и Восточной Европы, тем временем начали масштабные долгосрочные программы вооружения, что авторы индекса связывают, в первую очередь, с «напряжением в отношениях с Россией и конфликтом на Украине». Так, военные расходы Литвы (26 место с 32-го) и Латвии (44 место с 73-го) выросли за год с 1,7 до 2% ВВП.

С начала конфликта в Донбассе продолжается и милитаризация Украины, чей военный бюджет в 2019 году вырос на 21% до 4,4 млрд. долларов.

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