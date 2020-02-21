Летающие гранатомёты по-белорусски

В Беларуси успешно создают летающие гранатомёты. Вчера на официальном YouTube-канале Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь было опубликовано видео испытаний беспилотников «Квадро-1400» и «Барражирующая труба».

В описании к видео указано: «Определённых результатов в разработке ударных беспилотных летательных аппаратов достигло ОАО «Конструкторское бюро Дисплей», специалисты которого за короткие сроки разработали прототипы ударных БПЛА «Квадро-1400» и «Барражирующая труба» с улучшенными, по сравнению с предыдущими моделями, ТТХ. Данные образцы успешно прошли апробирование на полигонах Вооруженных Сил в рамках подготовки операторов ударных БАК».

Испытания ударных БПЛА «Квадро-1400» и «Барражирующая труба»