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Интерфакс-АВН

Вашингтон и Лондон осудили кибератаку России против Грузии в октябре 2019г

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Глобальная кибератака. Архивное фото
Глобальная кибератака. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Тбилиси/Лондон. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - В США и Великобритании осудили кибератаку Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба вооруженных сил РФ против грузинских сайтов в октябре 2019 года.

"28 октября 2019 года главный центр специальных технологий ГРУ Генштаба РФ, также известный как "подразделение 74455", осуществил против Грузии широкомасштабную кибератаку", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, которого цитирует в четверг посольство США в Грузии.

Эти действия, как отмечается в заявлении Помпео, противоречат попыткам России представить себя ответственным актором в киберпространстве.

Госсекретарь призывает Россию прекратить подобные действия против Грузии и других стран.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также выступил с критикой в адрес России в связи с серией кибератак, в причастности к которым Лондон обвинил Москву.

Согласно оценке Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC), "с наибольшей долей вероятности 28 октября 2019 года ГРУ предприняло крупномасштабные вредоносные кибератаки, совершенные против грузинских провайдеров веб-хостинга и приведшие к повреждению целого ряда веб-сайтов, в том числе, сайтов правительства Грузии, судебных структур, некоммерческих организаций, СМИ и бизнеса, а также прервали трансляции нескольких национальных телеканалов".

"Безрассудная и возмутительная серия кибератак, предпринятых ГРУ против Грузии, суверенного и независимого государства, абсолютно неприемлема. Перед российским правительством стоит чёткий выбор: продолжать линию агрессивного поведения в отношении других стран или стать ответственным партнёром, уважающим международное законодательство", - заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

Он назвал эти кибератаки "частью долгосрочной российской кампании вредоносной и дестабилизирующей деятельности в Грузии".

"Великобритания убеждена, что ГРУ совершило эти кибератаки с целью подорвать суверенитет Грузии, посеять вражду и вмешаться в жизни обычных граждан Грузии. Великобритания продолжает неизменно поддерживать суверенитет Грузии и её территориальную целостность", - отметил Рааб.

В сообщении МИД Великобритании подчеркивается, что Великобритания, Грузия и международные партнёры раскрыли факт причастности ГРУ РФ к ряду крупных кибератак против Грузии, совершённых в прошлом году.

Ранее министерство иностранных дел Грузии обвинило российский Генштаб в осуществлении масштабной кибератаки на грузинские сайты в октябре 2019 года.

"28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на страницы администрации президента Грузии, судебной системы, горсоветов (сакребуло) различных муниципалитетов, государственных, коммерческих организаций и СМИ", - заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД Владимир Константиниди.

Сославшись на информацию, полученную по итогам расследования в сотрудничестве с международными партнерами, Константиниди сказал: "Указанная кибератака была спланирована и осуществлена главным управлением Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации".

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