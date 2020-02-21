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Деловая газета "Взгляд"

Евкуров поручился за обвиняемого в мошенничестве замглавы Генштаба Арсланова

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Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: ТАСС

Замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поручился за заместителя главы Генштаба ВС России Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве, об этом сообщил адвокат Антон Антонов.

"За моего подзащитного поручились пятеро генералов Минобороны, в том числе замглавы Минобороны Евкуров", – передает его слова ТАСС.

В среду во 2-м Западном окружном суде Москвы рассматривается апелляция на арест Арсланова.

7 февраля суд арестовал Арсланова по обвинению в мошенничестве.

Он считает, что уголовное дело против него возбуждено для его дискредитации и дискредитации "высшего руководства Вооруженных Сил".

В октябре прошлого года Главное военно-следственное управление СК России предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере – его обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу "Воентелекома".

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом деле.


Сергей Гурьянов

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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