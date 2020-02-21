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Российская газета

Приняты поправки о праве ФСО использовать боевую технику

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Источник изображения: Максим Блинов/ РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) право использовать боевую технику.

Документ приводит нормы закона о госохране в соответствие с действующими законами. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Сотрудники ФСО, согласно документу, имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники. Также в документе добавляется, что сотрудники охраны не несут ответственность за вред и убытки, причиненные при их применении, если они использовались в порядке, установленном данным законом.

Уточняется, что командиры имеют право отдавать соответствующие приказы.

Порядок применения боевой техники определит правительство РФ.

Как ранее сообщил журналистам Пискарев, документ не предусматривает предоставление органам госохраны каких-либо новых полномочий.

- Федеральный закон "О государственной охране" был принят в далеком 1996 году. За этот период наше законодательство существенно изменилось, поэтому законопроект приводит нормы закона о госохране в соответствие с действующими законами, - пояснил парламентарий.

Правительство РФ поддержало документ при условии его доработки, если будут исключены юридические коллизии с другими правовыми актами.


Татьяна Замахина

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Страны
Россия
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