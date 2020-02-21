Корабли Балтфлота отразили "воздушную атаку" на Калининград

Десантные корабли Балтийского флота в ходе боевой учебы отразили налет авиации условного противника в морских полигонах Балтики у калининградского побережья.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в учении участвовала корабельная десантная группа в составе больших десантных кораблей (БДК) "Калининград" и "Минск" и десантного катера на воздушной каверне "Лейтенант Римский-Корсаков".

Экипажи активировали средства радиоэлектронной борьбы, поставили активные и пассивные помехи. Корабельные средства противовоздушной обороны взяли на сопровождение условные воздушные цели и уничтожили их из артиллерийских установок. БДК провели также артиллерийскую стрельбу по морской цели.

Завершится боевая учеба группы десантных кораблей высадкой морского десанта на необорудованное побережье. Экипажи кораблей поддержат морпехов корабельной артиллерией и реактивными комплексами "Гроза".

Тем временем

Около 100 военнослужащих Балтийского флота участвовали в занятии по прикрытию командного пункта от ударных беспилотников условного противника под Калининградом. По замыслу, специалисты радиотехнической разведки обнаружили группу беспилотников, движущуюся к охраняемому военному объекту.

Защитный купол радиусом в несколько десятков километров был создан с помощью средств радиоэлектронной борьбы комплекса РБ-341В "Леер-3" и ракетно-пушечных комплексов противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Нарушив управление беспилотниками на безопасном расстоянии, их затем уничтожили из комплексов "Панцирь-С1".

Светлана Песоцкая (Калининградская область)