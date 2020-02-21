Министры России и Италии провели переговоры

Военные и дипломаты обсудили в Риме взаимодействие двух стран

Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи ди Майо вместе с главами оборонных ведомств двух стран Сергеем Шойгу и Лоренцо Гуэрини в формате «2+2» провели переговоры в Риме. Беседа четырех министров состоялась 18 февраля.

Минобороны России придает особое значение восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, а также визитам боевых кораблей и авиаподразделений, заявил военный министр России. «Рассматриваем наш диалог как важный элемент укрепления позитивных отношений между военными ведомствами России и Италии. Наибольшее внимание придаем восстановлению регулярных контактов высшего военного руководства и делегаций различного уровня, визитам боевых кораблей и авиаподразделений, а также проведению штабных переговоров для обсуждения вопросов оборонной политики», – процитировало РИА «Новости» слова главы МО.

Встреча российских министров и их итальянских коллег носила закрытый характер. Прессу настойчиво убеждали ограничиться лишь протокольным фотографированием, а все переговоры велись в без присутствия представителей прессы.

По окончании встречи Сергей Шойгу рассказал, что министры обсудили такие актуальные темы, как безопасность, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения. Была затронута обстановка в Сирии, на севере Африки и в Сахеле. По словам министра, «есть общее понимание того, что борьбу с международным терроризмом в этих регионах необходимо продолжать, а для решения внутренних конфликтов в отдельных странах региона оказывать содействие в налаживании мирного диалога между противоборствующими сторонами».

Обсуждалось и восстановление регулярных российско-итальянских контактов по линии военных ведомств.

«Италия – наш давний надежный партнер. Сейчас, правда, военное сотрудничество между нашими странами переживает непростой период, однако первопричина этого никак не связана с двусторонними отношениями», – сказал Шойгу. Он подчеркнул, что «ситуация в Европе сейчас непростая, поэтому как никогда необходимо восстанавливать отношения между нашими странами для укрепления доверия и стабилизации обстановки в Европе».

В ходе переговоров министры обсудили со своими итальянскими визави широкий круг тем, в том числе вопросы, связанные с контролем над вооружениями и безопасностью в Европе, региональные кризисы и вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Они свои позиции по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, нераспространения и предотвращения гонки вооружений в космосе. Планируется обсудить региональные проблемы, включая ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в Ливии, Сирии и на Украине.

По словам профессора кафедры дипломатии МГИМО МИД России Татьяны Зоновой, которая перед переговорами министров пообщалась с журналистами, такая встреча состоялась в первый раз за семь лет. Она объяснила, что столь долгий перерыв во встречах в формате «2+2» был обусловлен событиями на Украине в 2014 году и ухудшений отношений России и Запада. «Италия является членом НАТО и Европейского союза и не могла действовать самостоятельно на международной арене, следовала тем решениям, которые были приняты в ЕС о некой изоляции России. Но сейчас ситуация действительно меняется, настроения меняются, предпринимаются попытки восстановить отношения с Россией в полном формате», - сказала она.

«Италия старается в переговорах с нами привлечь Россию к тому, чтобы помочь решить ситуацию, которая сложилась вокруг Ливии. Для них Ливия чрезвычайно важна, поскольку это поставщик энергии, ресурсов. Для Италии крайне важно, чтобы ситуация в Ливии разрешилась мирным путем, и они считают, что Россия может внести свой положительный вклад в решение конфликта. У России есть контакты и с правительством Сарраджа, и с Хафтаром, и с представителями других политических сил», - подчеркнула Зонова.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»