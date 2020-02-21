Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Баренцевом море для продолжения испытаний

ЦАМТО, 20 февраля. Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" 20 февраля вышел в Баренцево море для продолжения программы испытаний. В полигонах боевой подготовки Северного флота новый фрегат отработает маневрирование, проверку систем и механизмов.

В течение 20 февраля экипаж корабля отработает взаимодействие с авиацией. Облет радиотехнических средств фрегата выполнят четыре самолета Су-24 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Ранее в акватории Баренцева моря фрегат выполнил артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям и отработал ряд других элементов программы испытаний. А в Белом море был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой мишени, расположенной на боевом поле "Чижа" в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" – по морским мишенным позициям в Белом море.

Справочно:

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября в Белом море и проходят в несколько этапов.

После завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний. В начале декабря экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на дальности свыше 1,5 тыс. км, сообщает пресс-служба Северного флота.