Специалисты ПАО "ВАСО" завершают предъявительские испытания ресурсного Ил-112В

ЦАМТО, 20 февраля. В подмосковном аэропорту "Жуковский" завершаются предъявительские испытания второго военно-транспортного самолета Ил-112В, предназначенного для статико-ресурсных испытаний в ЦАГИ.

Работы выполнялись специалистами Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ПАО "ВАСО", входит в дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК").

"В настоящее время на воздушном судне ведется доработка систем, проводится предъявление военной приемке и ОТК, – сообщил заместитель технического директора, руководитель программы Ил-112В в ПАО "ВАСО" Вячеслав Белякин. – В ближайшие дни планируется завершить все работы для предъявления – по гидравлике, электрике, люкам, дверям, системам управления, шасси. После этого будет проведена нивелировка и взвешивание".

Все работы по передаче воздушного судна ведутся строго в соответствии с графиком. Воронежские самолетостроители планируют передать второй ресурсный борт Ил-112В заказчику – ПАО "Ил" – в третьей декаде февраля.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ВАСО".