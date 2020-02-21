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ЦАМТО

Специалисты ПАО "ВАСО" завершают предъявительские испытания ресурсного Ил-112В

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Военно-транспортный самолёт Ил-112В
Военно-транспортный самолёт Ил-112В.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 20 февраля. В подмосковном аэропорту "Жуковский" завершаются предъявительские испытания второго военно-транспортного самолета Ил-112В, предназначенного для статико-ресурсных испытаний в ЦАГИ.

Работы выполнялись специалистами Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ПАО "ВАСО", входит в дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК").

"В настоящее время на воздушном судне ведется доработка систем, проводится предъявление военной приемке и ОТК, – сообщил заместитель технического директора, руководитель программы Ил-112В в ПАО "ВАСО" Вячеслав Белякин. – В ближайшие дни планируется завершить все работы для предъявления – по гидравлике, электрике, люкам, дверям, системам управления, шасси. После этого будет проведена нивелировка и взвешивание".

Все работы по передаче воздушного судна ведутся строго в соответствии с графиком. Воронежские самолетостроители планируют передать второй ресурсный борт Ил-112В заказчику – ПАО "Ил" – в третьей декаде февраля.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ВАСО".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
ОАК
ЦАГИ
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