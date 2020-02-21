Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер

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Военно-морские силы Украины в скором времени пополнятся очередным кораблем. Как пишут украинские СМИ, в Николаеве на"Николаевском судостроительном заводе спущен на воду десантный катер "Сватово".

Согласно данным, представленным Минобороны Украины, передача катера в состав украинского военного флота планируется в конце марта этого года, после подписания акта приемки корабля военной комиссией. Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.

Напомним, что данный катер "Сватово" прибыл на ремонт в Николаев 18 августа 2015, в 2018 году сообщалось о срыве сроков ремонта катера и перезаключении контракта на его восстановление.

Десантный катер "Сватово", пр. 1176, шифр "Акула" (Ondatra class - НАТО), предназначен для транспортировки и высадки личного состава морского десанта и подразделений сил специального назначения.

Катер имеет открытый трюм и носовую аппарель. Высокая маневренность обеспечивается двумя гребными винтами в раздельно-управляемых поворотных насадках. Это позволяет успешно выполнять десантно-транспортные операции у морского побережья, осуществлять выгрузку на необорудованный берег. Приспособлен для перевозки загруженной колесной и гусеничной техники, которая самостоятельно выходит на берег по носовой аппарели, может буксировать другие плавсредства. Может десантировать один средний танк или 20 десантников с легким вооружением или 50 тонн грузов.

Общие технические характеристики:

Водоизмещение: 107,3 тонн

Длина: 24,5 метров

Ширина: 5,2 метров

Осадка: 1,55 метров

Силовая установка: 2 дизеля 3Д6 по 300 к.с.

Скорость: 11,5 узлов

Экипаж: 6 человек