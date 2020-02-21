Российский военный спутник «Меридиан-М» выведен на орбиту

Военный спутник Воздушно-Космических сил (ВКС) России, который был запущен в космос 20 февраля, взят на управление наземными средствами ВКС, сообщает пресс-служба Министерства обороны 20 февраля.

«Использование спутников «Меридиан» на высокоэллиптической орбите позволит повысить эксплуатационные и технико-экономические характеристики существующих средств связи за счет расширения используемых диапазонов частот», — приводит сообщение министерства «Интерфакс».

В министерстве уточнили, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая связь, системы аппарата функционируют нормально. Управление космическим аппаратом осуществляет Главный испытательный космический центр имени Г.С.Титова Космических войск ВКС России.

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области днем 20 февраля.

Предыдущий запуск «Союз-2.1а» с «Меридианом» с космодрома Плесецк состоялся 30 июля 2019 года. Операция прошла в штатном режиме.

«Меридиан» — спутники связи второго поколения, пришли на смену аппаратам «Молния» и «Радуга». Срок активности действующих спутников составляет семь лет.