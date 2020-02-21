Войти
Lenta.ru

В США раскрыли преимущества Су-35 над F-15EX

383
0
0
Су-35
Су-35.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Эксперты американского издания Military Watch сравнили перспективы истребителя поколения 4++ Су-35 над F-15EX на индийском рынке и раскрыли преимущества российского самолета над самолетом производства США. Соответствующий анализ опубликован на сайте издания.

В настоящее время и Су-35, и F-15EX принимают участие в тендере на оснащение Военно-воздушных сил Индии. Как отмечает Military Watch, хотя изначально Индия планировала закупить легкие или средние истребители с одним двигателем, у тяжелых Су-35 и F-15EX, оснащенных двумя двигателями, все равно остаются шансы на победу, при этом у российского самолета они выше благодаря ряду имеющихся преимуществ.

Так, отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX способен развивать более высокую скорость, чем Су-35 — 2,5 Маха против 2,25 Маха, российский истребитель оснащен более мощным радаром, «Ирбис-Э», который позволяет обнаруживать большинство самолетов на расстоянии более 400 километров, одновременно отслеживать до 30 воздушных целей и поражать до восьми целей. Кроме того, радар Су-35 в поперечном сечении примерно на треть меньше, чем у F-15EX, что обеспечивает российском истребителю преимущество с точки зрения скрытности.

Также Су-35 может быть оснащен более современным вооружением, в частности, гиперзвуковыми ракетами Р-37М, которые развивают скорость до 6 Махов и имеют дальность полета до 400 километров. F-15EX вооружается либо уже устаревшими AIM-120C с радиусом действия 105 километров, либо усовершенствованными AIM-120D, поражающими цели на расстоянии 180 километров, при этом их скорость достигает всего 4,5 Маха. В то же время, пишет Military Watch, американский самолет может одновременно переносить до 22 ракет, тогда как российский — всего 14.

Кроме того, несмотря на то, что F-15EX способен превзойти Су-35 на коротких дистанциях за счет трехмерного вектора тяги двигателя, на дальних дистанциях российский истребитель снова получает неоспоримые преимущества благодаря менее массивной конструкции.

По мнению экспертов Military Watch, Су-35 имеет лучшие перспективы на индийском рынке, так как на вооружении ВВС Индии уже есть сходные с данным истребителем российские самолеты — Су-30МКИ. Таким образом, у Индии есть сотни пилотов, обученных на Су-30МКИ, которые при необходимости смогут быстро перейти на Су-35. Кроме того, контракт на поставку Су-35 предполагает также передачу ряда технологий, получение которых позволит Индии модернизировать уже имеющиеся самолеты. Приобретение же F-15EX аналогичных возможностей не предоставило бы.

В итоге, подчеркивает издание, единственным способом заставить Дели приобрести именно F-15EX является введение санкций со стороны Вашингтона.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
AMRAAM
Ирбис-Э
Су-27
Су-30
Су-30МК
Су-35
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
20.02.2020
Military Watch: истребитель F-15EX сможет победить Су-35 в индийском тендере только с помощью санкций
20.02.2020
Су-35 против F-15EX: российский истребитель сравнили с американским
05.03.2019
Гарантия превосходства: Су-30МКИ назвали лучшим истребителем Южной Азии
19.08.2013
НИИПовские сюрпризы
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 07:07
  • 10
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 21.02 06:50
  • 23
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 21.02 06:47
  • 7
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 21.02 05:25
  • 7858
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.02 05:06
  • 110
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 21.02 00:56
  • 1
"Синай-200": защищенный гусеничный БТР на базе БМП-1 создали в Египте
  • 20.02 22:50
  • 4
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 22:38
  • 58
Асимметричный флот
  • 20.02 22:28
  • 4
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 21:20
  • 6
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 20:51
  • 3
Серьезная модернизация крейсера «Москва» пока не планируется
  • 20.02 16:23
  • 7
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 15:34
  • 1
Турция и Израиль «объединяют» силы против Сирии
  • 20.02 14:59
  • 2
«Ангару» запускают на рынок
  • 20.02 12:02
  • 269
Россия построит крупнейший в мире авианосец