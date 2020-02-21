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Российская газета

Самоходку со 160-мм минометом на базе Т-55 заметили в Ираке

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Источник изображения: rg.ru

После поражения иракской армии в 2003 году среди массы брошенной техники были обнаружены различные варианты самоходок, выполненных на шасси советских танков Т-54/55, а также китайских Тип 59 и Тип 69.

Например, на платформу "пятьдесят пятого" установили один из самых мощных в мире минометов - М-160, имеющий, как понятно из названия, калибр 160 мм.

Эти артиллерийские установки принимали участие в долгой и кровопролитной войне с Ираном. В 80-годы саддамовская армия имела около пяти тысяч средних танков, часть из которых после получения повреждений и ремонта в тылу была переделана в САУ.

Так, вместо башен со 100-мм орудиями на них монтировали легкобронированные рубки для установки минометов и стеллажей с боекомплектом.

41-килограммовая мина могла поражать цели на дистанции более 8 000 метров. Максимальный угол возвышения - 80 градусов. Скорострельность была невысокой, всего 3 выстрела в минуту, что считается, пожалуй, самым большим недостатком этой разработки. Поэтому такие САУ в 90-е годы вывели на базы хранения, где они и встретили развал армии старого режима.

Не исключено, что сейчас иракские военные попытаются реанимировать какое-то количество данных боевых машин. Недавно их заметили на ремонтном предприятии, которое в настоящее время занимается восстановлением Т-72.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Китай
Продукция
Type 59
Т-55
Т-72
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