Самоходку со 160-мм минометом на базе Т-55 заметили в Ираке

После поражения иракской армии в 2003 году среди массы брошенной техники были обнаружены различные варианты самоходок, выполненных на шасси советских танков Т-54/55, а также китайских Тип 59 и Тип 69.

T-55 With 160mm mortar. T-55 With S-60 57mm gun. BTR-50 With PLDvK 30mm. pic.twitter.com/CeeJ0lWHLr — Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) February 18, 2020

Например, на платформу "пятьдесят пятого" установили один из самых мощных в мире минометов - М-160, имеющий, как понятно из названия, калибр 160 мм.

Эти артиллерийские установки принимали участие в долгой и кровопролитной войне с Ираном. В 80-годы саддамовская армия имела около пяти тысяч средних танков, часть из которых после получения повреждений и ремонта в тылу была переделана в САУ.

Так, вместо башен со 100-мм орудиями на них монтировали легкобронированные рубки для установки минометов и стеллажей с боекомплектом.

41-килограммовая мина могла поражать цели на дистанции более 8 000 метров. Максимальный угол возвышения - 80 градусов. Скорострельность была невысокой, всего 3 выстрела в минуту, что считается, пожалуй, самым большим недостатком этой разработки. Поэтому такие САУ в 90-е годы вывели на базы хранения, где они и встретили развал армии старого режима.

Не исключено, что сейчас иракские военные попытаются реанимировать какое-то количество данных боевых машин. Недавно их заметили на ремонтном предприятии, которое в настоящее время занимается восстановлением Т-72.

هنا ايضا صور تظهر تفاصيل اكثر pic.twitter.com/s0GsRrs2kX — Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) February 19, 2020

Алексей Брусилов