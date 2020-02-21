Белорусские военные будут участвовать в параде 9 мая в Москве

Минск. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белорусские военнослужащие примут участие в параде в честь 75-летия Победы как в Минске, так и в Москве, сообщило министерство обороны республики на брифинге для иностранных военных атташе.

"В рамках брифинга было отмечено, что в 2020 году наибольшую важность для Вооруженных Сил Республики Беларусь представляют мероприятия, проводимые в честь 75-летия Великой Победы. Белорусские военнослужащие примут участие в параде как в городе Минске, так и в Москве", - сказали в пресс-службе Минобороны.