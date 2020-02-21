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Российская газета

Служба в украинской армии будет учитываться так же, как в российской

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Заграждение на границе с Украиной в Крыму
Заграждение на границе с Украиной в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Полегенько

Жители Крыма, служившие в вооруженных силах Украины до присоединения полуострова к России, теперь смогут получать статус ветерана военной службы Российской Федерации. Это право закреплено законом, подписанным Владимиром Путиным.

- После 2014 года была несостыковка в законах, - объяснил руководитель Крымского республиканского союза ветеранов Георгий Бесстрахов. - Военные, служившие в частях ВС Украины, а теперь живущие в российском Крыму, не могли получить статуса ветерана военной службы. При этом им выплачивали полноценную пенсию, - стаж и годы службы засчитывались точно так же, как если бы они служили в российской армии. Но мы вынуждены были признавать их ветеранами труда, статус военного ветерана прежде был им недоступен. Сейчас эта несправедливость исправлена.

Помимо восстановления справедливости, новый закон позволяет отставным военным получить доступ к санаторно-курортному лечению и медицинским учреждениям Вооруженных сил России. Кроме того, положена и добавка к пенсии - 500 рублей. Немного, но все равно приятно.

- В материальном плане особой выгоды для наших ветеранов тут нет, - подчеркнул Георгий Бесстрахов. - Скорее, была некая моральная преграда. И очень хорошо, что инициатива, поднятая и нами, и нашими депутатами, теперь реализована.


Алексей Дуэль

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