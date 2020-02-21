Компания Damen построит корабль обеспечения для ВМС Нидерландов

ЦАМТО, 20 февраля. Damen Shipyards Group объявила о подписании с Организацией по закупке продукции военного назначения Нидерландов (DMO) контракта на строительство корабля обеспечения боевых действий для ВМС этой страны.

Контракт был подписан представителями Damen Shipyards Group и DMO 19 февраля. Соглашение на строительство судна было заключено с Damen, поскольку DMO стремится сохранить навыки проектирования и постройки военных кораблей в стране.

Общий бюджет проекта составляет 375 млн. евро. Компания Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) выступит в качестве основного подрядчика. Кроме того, в строительстве примут участие более ста голландских компаний.

Судно, которое получит наименование "Ден Хелдер", позволит восстановить возможности ВМС Нидерландов по снабжению кораблей в море, которая была утрачена после вывода из боевого состава флота транспорта снабжения А836 "Амстердам" в качестве одной из мер экономии средств в декабре 2014 года.

Новое судно должно быть поставлено заказчику во втором квартале 2024 года. После завершения испытаний оно войдет в боевой состав флота во втором квартале 2025 года.

Корабль будет применяться совместно с универсальным транспортом снабжения JSS (Joint Logistic Support Ship) "Карел Дорман" (A833). Это судно стало базой для проектирования нового корабля, который сможет выполнять задачи по предназначению в различных регионах мира в условиях высокой угрозы под защитой фрегатов. "Ден Хелдер" будет выполнять и другие вспомогательные задачи: это противодействие незаконному обороту наркотиков, контроль за потоками беженцев и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях.

Длина судна составит около 200 м. На борту, кроме экипажа из 75 человек, смогут разместиться еще 75 пассажиров. Предусмотрена площадка для нескольких вертолетов и около 20 контейнеров. Конструкция корпуса и применяемое оборудование позволят снизить расход топлива на 6% по сравнению с (A833) "Карел Дорман".