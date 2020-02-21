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Военное обозрение

Сербское Минобороны сообщило о сроках поставки ЗРПК «Панцирь-С»

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Источник изображения: topwar.ru

Сербские вооруженные силы получат первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1" до конца этой недели. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Согласно данным военного ведомства, первый из шести закупленных Сербией ЗРПК "Панцирь-С1" прибудет в Белград уже в конце этой недели. Договоренность об этом была достигнута во время визита в сербскую столицу министра обороны России Сергея Шойгу. Как сообщили в Минобороны Сербии, сербские военные прошли обучение и полностью готовы к работе с новой российской техникой. О сроках поставки остальных комплексов не сообщается.

О подписании соглашения между Белградом и Москвой по поставкам ЗРПК "Панцирь-С" стало известно в конце октября прошлого года, после проведения на территории Сербии второго этапа учений ПВО России и Сербии "Славянский щит". По словам президента страны Александра Вучича, Сербия закупила российские ЗРПК "Панцирь-С", а в дальнейших планах страны - закупка ЗРС С-400 "Триумф", на который Белград "будет копить".

Напомним, что второй этап учений "Славянский щит" прошел на территории сербской авиабазы Батайница в окрестностях Белграда, куда Россия доставила ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С". Военнослужащие двух стран отработали защиту объектов военной и гражданской инфраструктуры от воздушной атаки противника. При этом ЗРПК "Панцирь-С" применялись с боевой стрельбой, а ЗРС С-400 только электронными пусками.

Появление российских комплексов ПВО почти в центре Европы привлекло к учениям пристальное внимание НАТО, разведывательные самолеты альянса несколько дней кружили в районе сербской границы с целью наблюдения за учениями.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
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