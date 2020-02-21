Пакистан испытал новую ракету

Пакистан расширяет возможности своего ядерного вооружения. Вчера, 19 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Пакистана объявило о проведении успешных испытаний крылатой ракеты Ra'ad-II.

Авиационная ракета Ra'ad-II представляет собой усовершенствованную версию Ra'ad первого поколения. По неофициальной информации, новый двигатель и изменение хвостовой части ракеты позволили увеличить дальность поражения целей с 350 до 600 км.

Ракета Ra'ad первого поколения Источник изображения: defensenews.com

Во время тестирования ракета Ra'ad-II была выпущена с истребителя Mirage III и успешно поразила заданную цель. В пресс-службе Минобороны Пакистана указывают, что Ra'ad-II может оснащаться ядерными боеголовками. Помимо Mirage III, новые крылатые ракеты также смогут использовать истребители F-16.

Испытания ракеты Ra'ad-II