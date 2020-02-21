Войти
WarSpot

Пакистан испытал новую ракету

318
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Пакистан расширяет возможности своего ядерного вооружения. Вчера, 19 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Пакистана объявило о проведении успешных испытаний крылатой ракеты Ra'ad-II.

Авиационная ракета Ra'ad-II представляет собой усовершенствованную версию Ra'ad первого поколения. По неофициальной информации, новый двигатель и изменение хвостовой части ракеты позволили увеличить дальность поражения целей с 350 до 600 км.

Ракета Ra'ad первого поколения

Источник изображения: defensenews.com

Во время тестирования ракета Ra'ad-II была выпущена с истребителя Mirage III и успешно поразила заданную цель. В пресс-службе Минобороны Пакистана указывают, что Ra'ad-II может оснащаться ядерными боеголовками. Помимо Mirage III, новые крылатые ракеты также смогут использовать истребители F-16.

Испытания ракеты Ra'ad-II

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Продукция
F-16
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
23.07.2019
Заявлено, что ВВС Пакистана промахнулись по целям в Индии
10.04.2014
Генерал Бальцерович: Это будет ужасный, но не окончательный удар ("Wirtualna Polska", Польша)
21.05.2013
Интересы США защитит беспилотник-невидимка
13.02.2013
Если завтра Иран
12.05.2012
Из жизни посредников: ВТС Франции и Саудовской Аравии
01.02.2011
МиГ-35 имеет наибольшие шансы стать аутсайдером индийского тендера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 07:07
  • 10
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 21.02 06:50
  • 23
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 21.02 06:47
  • 7
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 21.02 05:25
  • 7858
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.02 05:06
  • 110
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 21.02 00:56
  • 1
"Синай-200": защищенный гусеничный БТР на базе БМП-1 создали в Египте
  • 20.02 22:50
  • 4
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 22:38
  • 58
Асимметричный флот
  • 20.02 22:28
  • 4
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 21:20
  • 6
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 20:51
  • 3
Серьезная модернизация крейсера «Москва» пока не планируется
  • 20.02 16:23
  • 7
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 15:34
  • 1
Турция и Израиль «объединяют» силы против Сирии
  • 20.02 14:59
  • 2
«Ангару» запускают на рынок
  • 20.02 12:02
  • 269
Россия построит крупнейший в мире авианосец