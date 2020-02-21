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Российская газета

Четыре попадания: подбитый Т-72М1 Adra сирийской армии попал на фото

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Источник изображения: rg.ru

Сирийские военные эвакуировали один из подбитых в последних боях в районе Аллепо Т-72М1 Adra.

Боевая машина принадлежит элитной Четвертой бронетанковой дивизии. Это соединение принимало активно участие в недавно закончившемся масштабном сражении. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, массово применяя противотанковые управляемые ракеты различных типов.

В результате таких обстрелов полностью уничтожались лишь танки старых типов, разработанные в 50-60-е годы. В то же время современные версии "семьдесят вторых" и Т-90А в очередной раз продемонстрировали высокую надежность брони.

Если говорить о Т-72М1 Adra, то эти машины сирийцы модернизировали самостоятельно. В передней части корпуса и башни, а также по бортам смонтировали дополнительные контейнеры с наполнителем, которые усилили решетчатыми противокумулятивными экранами. Считалось, что такая защита, в основном, эффективна от реактивных гранат РПГ, но опыт последних боев показал, что она может противостоять и ПТУР.

Что же касается танка на фото, то, как утверждают сирийцы, он выдержал попадание четырех боеприпасов. В настоящее время машина эвакуирована в тыл, где ее отремонтируют и вернут в строй.



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
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