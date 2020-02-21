Четыре попадания: подбитый Т-72М1 Adra сирийской армии попал на фото

Сирийские военные эвакуировали один из подбитых в последних боях в районе Аллепо Т-72М1 Adra.

Heavily damaged T-72 Adra on M5 highway, Aleppo entrance. pic.twitter.com/kmKkgx36la — Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) February 18, 2020

Боевая машина принадлежит элитной Четвертой бронетанковой дивизии. Это соединение принимало активно участие в недавно закончившемся масштабном сражении. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, массово применяя противотанковые управляемые ракеты различных типов.

В результате таких обстрелов полностью уничтожались лишь танки старых типов, разработанные в 50-60-е годы. В то же время современные версии "семьдесят вторых" и Т-90А в очередной раз продемонстрировали высокую надежность брони.

Если говорить о Т-72М1 Adra, то эти машины сирийцы модернизировали самостоятельно. В передней части корпуса и башни, а также по бортам смонтировали дополнительные контейнеры с наполнителем, которые усилили решетчатыми противокумулятивными экранами. Считалось, что такая защита, в основном, эффективна от реактивных гранат РПГ, но опыт последних боев показал, что она может противостоять и ПТУР.

Что же касается танка на фото, то, как утверждают сирийцы, он выдержал попадание четырех боеприпасов. В настоящее время машина эвакуирована в тыл, где ее отремонтируют и вернут в строй.

BREM-1 towing a damaged 4th Division T-72, Khan al-Assal, Aleppo. pic.twitter.com/aZaAkNLanf — Morant Mathieu (@MathieuMorant) February 18, 2020

Алексей Моисеев