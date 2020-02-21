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Российская газета

Противолодочные Ил-38 провели полеты над Баренцевым морем

Разделы: Авиация, Флот
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Экипажи девяти противолодочных самолетов Ил-38 Северного флота летали над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. Их полеты попали на видео.

Как рассказал в четверг начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, военные летчики отработали технику пилотирования на различных высотах над сушей и над морем. Кроме того, они искали подводные лодки "противника" в ближней морской зоне.

В небо поднялись не только опытные летчики, но и молодые пилоты, которые осваивали особенности навигации в условиях Крайнего Севера.

В итоге, все экипажи провели в воздухе около 50 часов. Они поднимались в небо как в дневное время, так и ночью, при разных погодных условиях.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Проекты
СФ
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