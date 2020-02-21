Войти
Известия.ru

На аэродроме под Липецком загорелся Су-25

284
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

В Липецкой области на борту самолета Су-25 произошло возгорание, об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах. По данным агентства, пострадавших не обнаружено.

«Произошло возгорание на борту Су-25 на аэродроме в Липецкой области. Экипаж самостоятельно покинул борт, пострадавших нет», — сообщил собеседник агентства.

Согласно предварительной информации, самолет принадлежит Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России, который находится под Липецком.

Факт происшествия подтвердили в главном управлении областного МЧС.

14 января в Тюмени пассажиров самолета эвакуировали после задымления двигателя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Похожие новости
30.07.2014
Перспективы морской авиации РФ
12.05.2014
Александр Младенов о системе подготовки летчиков ВВС России
02.03.2011
Мы не можем позволить себе закупать плохое вооружение
28.10.2010
"Продать бомбу мы не можем"
09.07.2010
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 в ходе учений "Восток-2010" успешно поразили цели на полигоне Восточный
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 07:07
  • 10
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 21.02 06:50
  • 23
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 21.02 06:47
  • 7
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 21.02 05:25
  • 7858
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.02 05:06
  • 110
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 21.02 00:56
  • 1
"Синай-200": защищенный гусеничный БТР на базе БМП-1 создали в Египте
  • 20.02 22:50
  • 4
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 22:38
  • 58
Асимметричный флот
  • 20.02 22:28
  • 4
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 21:20
  • 6
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 20:51
  • 3
Серьезная модернизация крейсера «Москва» пока не планируется
  • 20.02 16:23
  • 7
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 15:34
  • 1
Турция и Израиль «объединяют» силы против Сирии
  • 20.02 14:59
  • 2
«Ангару» запускают на рынок
  • 20.02 12:02
  • 269
Россия построит крупнейший в мире авианосец