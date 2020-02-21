На аэродроме под Липецком загорелся Су-25

В Липецкой области на борту самолета Су-25 произошло возгорание, об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах. По данным агентства, пострадавших не обнаружено.

«Произошло возгорание на борту Су-25 на аэродроме в Липецкой области. Экипаж самостоятельно покинул борт, пострадавших нет», — сообщил собеседник агентства.

Согласно предварительной информации, самолет принадлежит Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России, который находится под Липецком.

Факт происшествия подтвердили в главном управлении областного МЧС.

14 января в Тюмени пассажиров самолета эвакуировали после задымления двигателя.