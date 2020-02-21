Сирийские военные обнаружили подземный город боевиков

Вблизи сирийского поселения Энджара сирийские военные обнаружили настоящий подземный город. Сразу за воротами настоящие улицы, а каждая комната больше похожа на небольшой дом. Эти укрытия террористы оборудовали не один год, а бросили в один миг, когда узнали, что приближаются сирийские военные. В подземном городе нашлось место для специальной ремонтной базы бронетехники, заводу по производсту боеприпасов, госпиталю и казармам. Военные обнаружили и ту комнату, в которой к войне призывал один из главарей террористической группировки — Абу Мухаммад аль-Джулани. Всё оружие, которое достали из бункеров, выставили на площадке неподалеку. Есть ракетные установки из США, французские радиостанции, итальянские противогазы и даже чешские патроны. Большая часть трофеев будет уничтожена на полигоне.

Вблизи сирийского поселения Энджара сирийские военные обнаружили настоящий подземный город. Сразу за воротами настоящие улицы, а каждая комната больше похожа на небольшой дом. Эти укрытия террористы оборудовали не один год, а бросили в один миг, когда узнали, что приближаются сирийские военные. В подземном городе нашлось место для специальной ремонтной базы бронетехники, заводу по производсту боеприпасов, госпиталю и казармам. Военные обнаружили и ту комнату, в которой к войне призывал один из главарей террористической группировки — Абу Мухаммад аль-Джулани. Всё оружие, которое достали из бункеров, выставили на площадке неподалеку. Есть ракетные установки из США, французские радиостанции, итальянские противогазы и даже чешские патроны. Большая часть трофеев будет уничтожена на полигоне.