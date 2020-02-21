Неласковая "светка": за что солдаты критиковали СВТ

Самозарядная винтовка СВТ - самое известное детище тульского оружейника Федора Токарева после легендарного пистолета ТТ. Правда, судьба у нее сложилась не так гладко.

Автоматической винтовкой конструктор занялся после решения Наркомата обороны СССР о необходимости создания для Красной армии самозарядной винтовки. Токарев создал несколько вариантов, работающих на разных принципах автоматики, и в декабре 1931 года на полигоне начались испытания его винтовки с газоотводной схемой. Проверка стрельбой дала 37 задержек на 300 выстрелов. Большая их часть, по мнению испытателей, была вызвана неудачной конструкцией магазина на 10 патронов.

Токареву наступал на пятки Симонов: его автоматическая винтовка работала надежнее и в 1936 году была принята на вооружение. Но успех АВС был недолгим - эксплуатация оружия в войсках выявила множество недостатков и через два года был объявлен новый конкурс, победила в котором уже доработанная винтовка Токарева, получившая индекс СВТ-38.

Одним из главных требований Наркомата обороны на тот момент было снижение веса оружия. За следующие два года тульский конструктор смог уменьшить массу своей винтовки на 600 граммов. Но опыт войны показал, что малый вес - не главное достоинство оружия. До начала Великой Отечественной было изготовлено более миллиона СВТ - Красную армию одной из первой в мире вооружили самозарядными винтовками. Но оружие оказалось достаточно сложным для освоения даже кадровыми военными. А потери первых месяцев войны, неизбежное падение качества производства вкупе с не устраненными до конца конструктивными недостатками сыграли в судьбе винтовки роковую роль.

С фронта на СВТ - ее прозвали "светкой", - приходили резко отрицательные отзывы. В том числе от снайперов, которые ухаживали за своим оружием не в пример лучше рядовых бойцов. "Часто отказывала, чувствительна к загрязнению. В бою себя не оправдала". "Ввиду своей чувствительности к внешним влияниям (снег, дождь, ветер с песком и др.) самозарядные винтовки себя не оправдывают. Необходимости в самозарядной снайперской винтовке нет". "Преимущества самозарядной винтовки в ее готовности к следующему выстрелу погашаются недостатками затвора, боящегося грязи и песку, весьма вероятных в боевой обстановке".

Довести надежность СВТ до приемлемого уровня удалось лишь к 1944 году, когда необходимость в самозарядных винтовках отпала - им на смену пришли автоматы.

Антон Валагин