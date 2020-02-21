Новую РЛС для отслеживания надводных кораблей разработают в России

Мобильная РЛС обзорного типа с радиолокационной станцией у берегового ракетного комплекса (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму.

Российские специалисты разрабатывают мобильную радиолокационную станцию "Лагуна-М" для наблюдения за надводными кораблями. Она сможет отслеживать сразу более 200 объектов.

Перебазируемая РЛС "Лагуна-М" будет контролировать морские цели в пределах зоны в 200 миль, сообщили ТАСС в РТИ, где и занимаются разработкой. Станция сможет вести более 200 разных целей и передавать информацию в реальном времени. Она определит координаты объектов, параметры движения, при этом сможет действовать как в зоне прямой видимости, так и на значительном расстоянии.

Как добавили разработчики, внешние активные помехи коротковолнового диапазона "Лагуне-М" не страшны из-за автоматического выбора частот. Станция имеет облегченный антенный модуль, поэтому ее можно монтировать на площадках без фундамента.

Что касается использования, то "Лагуну-М" можно применять для пресечения браконьерства, контрабанды, несанкционированных вторжений. РЛС незаменима и при отслеживании кораблей, терпящих бедствие.

Светлана Цыганкова