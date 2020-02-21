Новую РЛС для отслеживания надводных кораблей разработают в России

Российские специалисты разрабатывают мобильную радиолокационную станцию "Лагуна-М" для наблюдения за надводными кораблями. Она сможет отслеживать сразу более 200 объектов.
Перебазируемая РЛС "Лагуна-М" будет контролировать морские цели в пределах зоны в 200 миль, сообщили ТАСС в РТИ, где и занимаются разработкой. Станция сможет вести более 200 разных целей и передавать информацию в реальном времени. Она определит координаты объектов, параметры движения, при этом сможет действовать как в зоне прямой видимости, так и на значительном расстоянии.
Как добавили разработчики, внешние активные помехи коротковолнового диапазона "Лагуне-М" не страшны из-за автоматического выбора частот. Станция имеет облегченный антенный модуль, поэтому ее можно монтировать на площадках без фундамента.
Что касается использования, то "Лагуну-М" можно применять для пресечения браконьерства, контрабанды, несанкционированных вторжений. РЛС незаменима и при отслеживании кораблей, терпящих бедствие.
Светлана Цыганкова