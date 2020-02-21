Ливийская национальная армия, подчиняющаяся Халифе Хафтару, заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого корабля с грузом оружия и боеприпасов. "Турецкий корабль, груженный оружием и боеприпасами, пришвартованный во вторник утром в порту Триполи, был уничтожен", - говорится в сообщении пресс-центра Ливийской национальной армии.
Al Arabiya (ОАЭ): в Триполи взорвали турецкий военный корабль
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