Al Arabiya (ОАЭ): в Триполи взорвали турецкий военный корабль

Ливийская национальная армия, подчиняющаяся Халифе Хафтару, заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого корабля с грузом оружия и боеприпасов. "Турецкий корабль, груженный оружием и боеприпасами, пришвартованный во вторник утром в порту Триполи, был уничтожен", - говорится в сообщении пресс-центра Ливийской национальной армии.