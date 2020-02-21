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В России создается РЛС для контроля надводной обстановки в южных регионах

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Источник изображения: vpk-news.ru

ОАО «НПК «НИИДАР», входящий в АО «РТИ», представил свои разработки по созданию загоризонтной перебазируемой РЛС поверхностной волны береговой службы наблюдения «Лагуна-М» (РЛС «Лагуна-М»). Станция сможет обеспечивать непрерывный круглосуточный и всепогодный контроль морской акватории в пределах 200-мильной экономической зоны в секторе 120? и быть перебазированной на актуальное направление наблюдения, сообщила пресс-служба РТИ.

РЛС «Лагуна-М» в непрерывном круглосуточном цикле будет автоматически обнаруживать и сопровождать морские суда, измерять их координаты и параметры движения. Станция будет способна одновременно вести более 200 различных объектов и передавать о них информацию в реальном времени. А автоматический выбор частот для работы сделает ее практически не восприимчивой к внешним активным помехам КВ – диапазона.

Станция будет обладать рядом существенных преимуществ перед традиционными средствами контроля прибрежной зоны, такими как: дальность наблюдения, непрерывное время работы, независимость от метеорологических и помеховых условий. Разрабатываемая РЛС «Лагуна-М» будет работать в коротковолновом диапазоне радиоволн, что позволит станции одновременно обнаруживать надводные объекты, как в зоне прямой видимости, так и находящиеся на значительном расстоянии за линией горизонта.

 «В разрабатываемой РЛС мы применяем облегченный антенный модуль новой конструкции из инновационных материалов, который позволит проводить монтаж станции на площадках, не оборудованных фундаментом, что сократит время переориентации станции в несколько раз», – отметил заместитель генерального директора АО «РТИ» по разведывательно-информационным системам Кирилл Макаров.

РЛС «Лагуна-М» разрабатывается для обеспечения защиты территориальных, экономических интересов государственных структур и частных компаний в прибрежной зоне. Станция сможет применяться для отслеживания перемещения, как зарегистрированного водного транспорта, так и для пресечения браконьерства, контрабанды и иных несанкционированных вторжений на подконтрольную территорию, а также в режиме онлайн определять координаты судов потерпевших кораблекрушение.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НИИДАР
РТИ ОАО
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