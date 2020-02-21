Новой РЛС будет под силу отследить курсы 200 кораблей

Российские специалисты создают перебазируемую радиолокационную станцию (РЛС) «Лагуна-М», которая сможет сопровождать надводные цели в радиусе 200-мильной зоны.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «РТИ», занимающегося разработкой РЛС.

Как пояснили разработчики, «Лагуна-М», сможет обеспечивать непрерывный круглосуточный и всепогодный контроль морской акватории в пределах 200-мильной экономической зоны в секторе 120 градусов и быть перебазированной на актуальное направление наблюдения. РЛС способна одновременно вести более 200 различных объектов и передавать о них информацию в реальном времени.

«Лагуна-М» будет непрерывно автоматически обнаруживать и сопровождать морские суда, определять их координаты и параметры движения. При этом автоматический выбор частот делает ее практически невосприимчивой к внешним активным помехам коротковолнового диапазона, - пояснили в компании.

По мнению специалистов АО «РТИ», станция сможет использоваться для пресечения браконьерства, контрабанды и иных несанкционированных вторжений, а также в режиме онлайн определять координаты судов, потерпевших кораблекрушение.