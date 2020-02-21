Инцидент с броневиками США и РФ в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами США и России. Как утверждает автор поста, он произошел 19 февраля в городе Камышлы на севере Сирии.

Как следует из видео, на узком шоссе российский бронеавтомобиль "Тигр" попытался обогнать медленно ползший броневик Oshkosh армии США. Рискованно маневрируя, американская машина не дала этого сделать. Когда "Тигр" попытался обойти "партнеров" по обочине, Oshkosh подался вправо. Чтобы избежать столкновения, бронемашине РФ пришлось продолжить движение по полю. Возможно, таким образом военные США пытаются смыть с души неприятные воспоминания о том, как их собственные броневики увязли под обстрелом местных жителей у того же Камышлы.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали данный инцидент.

Антон Валагин