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ЦАМТО

Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 20 февраля. ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С, также эти истребители поставляются в Китай, – говорится в сообщении, размещенном на официальной странице Ростеха в Facebook.

В Ростехе отметили, что ровно 12 лет назад Су-35 впервые поднялся в небо.

"Первый образец боевой машины был собран в 2007 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе, а уже в 2011 году здесь начался серийный выпуск Су-35С. Этот самолет способен развивать максимальную скорость 1400 км/ч у земли и 2500 км/ч на высоте 11 км. Дальность полета на малой высоте превышает 1500 км, а на большой с двумя подвесными топливными баками" – 4500 км", – говорится в сообщении Ростеха.

В Госкорпорации отметили, что Су-35 несет большое количество ракет дальнего радиуса действия, имеет возможность пуска ракет на сверхзвуковой скорости, обладает сверхманевренностью и оснащен мощными средствами радиоэлектронной борьбы.

Как напоминает "РИА Новости", ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения авиационного завода в Комсомольском-на-Амуре, где производится самолет, заявил журналистам, что действующий контракт предполагает поставку последней партии из 10 истребителей Су-35С в 2020 году. Кроме того, по словам замминистра, в перспективе Минобороны планирует подписать дополнительный контракт на данные машины.

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