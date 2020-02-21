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ЦАМТО

Подразделения ЛНА получили ББМ эмиратской компании Inkas Vehicles

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Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии
Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии.
Источник изображения: © REUTERS, Esam Omran Al-Fetori

ЦАМТО, 20 февраля. Батальон "Тарик ибн Зияд" из состава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, предположительно, принял на вооружение бронетранспортеры "Титан-DS" (Titan-DS), которые производятся размещенной в ОАЭ компанией Inkas Vehicles.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, 4 февраля компания разместила на своей странице в Facebook фотографии, на которых идентифицируются, как минимум, три бронемашины, по виду сходные с "Титан-DS". Логотип батальона был размещен на дверях ББМ, однако на самой машине маркировка производителя замечена не была.

Inkas Vehicles не ответила на запрос прокомментировать поставку техники в Ливию, в отношении которой сохраняется эмбарго ООН на поставки оружия.

На веб-сайте компании указано, что "Титан-DS" разработана на шасси Dodge Ram 5500 и может перевозить расчет из 8 человек. Масса бронемашины не раскрывается, однако указано, что бронирование соответствует стандарту STANAG 4569 Level.2.

"Титан-DS", предположительно, являются одними из последних бронемашин, переданных Объединенными Арабскими Эмиратами Ливийской национальной армии (ЛНА). В числе других бронемашин, ранее идентифицированных в Ливии, следует отметить "Тайфун" и "Кугар" производства Streit Group (компания размещена в ОАЭ) и бронеавтомобили LT-79 "Терьер" производства TAG (компания TAG утверждает, что владеет предприятиями в ОАЭ, Иордании, а также США и Германии).

Ранее Ливийская национальная армия разместила видеоматериал о батальоне "Тарик ибн Зияд", где также демонстрировались бронированные машины Al-Wahsh производства иорданского "Проектно-конструкторского бюро имени Короля Абдаллы II" (KADDB).

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Германия
Иордания
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