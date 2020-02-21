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ЦАМТО

ВВС Индонезии получили последний C-130H "Геркулес" из состава ВС Австралии

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Источник изображения: Фото: airspace-review.com

ЦАМТО, 20 февраля. Командование ВВС Индонезии приняло пятый и последний заказанный в июле 2013 года из состава ВС Австралии самолет военно-транспортной авиации C-130H "Геркулес".

По информации Jane's Defence Weekly, самолет был принят на вооружение ВВС Индонезии в ходе официальной церемонии, состоявшейся 15 февраля на авиабазе "Абдул Рахман Салех" в Маланге (Восточная Ява).

Согласно планам, самолет с бортовым номером A-1338 будет эксплуатироваться в составе размещенной на авиабазе 32-й авиаэскадрильи (Skadron Udara 32).

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2012 года министры обороны Австралии и Индонезии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предусматривающее безвозмездную передачу индонезийским ВВС четырех восстановленных C-130H из состава ВВС Австралии. Все они были переданы ВВС Индонезии в начале 2017 года после проведения работ по восстановлению.

В конце июля 2013 года командующий Вооруженными силами Австралии генерал Дэвид Хэрли и руководитель Агентства материального обеспечения МО Индонезии контр-адмирал Лабиса подписали меморандум о продаже по льготной цене еще пяти самолетов ВТА C-130H, а также тренажеров и запчастей.

На вооружении ВВС Индонезии состоит еще 13 самолетов "Геркулес" вариантов "B", "H" и L-100, входящие в состав четырех эскадрилий: 17-й, 31-й 32-й и 33-й. Пять самолетов версии "B", включая единственный заправщик KC-130B, прошли техническое обслуживание и ремонт на предприятии малазийской фирмы Airod Sdn Bhd в период с 2016 по 2019 гг.

Прибытие в Индонезию пятого C-130H завершает выполнение контракта на закупку транспортных самолетов. Как отмечается, поставленные самолеты "Геркулес" расширят возможности по обеспечению воздушных перевозок ВВС страны, в том числе в случае стихийных бедствий и гуманитарных кризисов.

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Страны
Австpалия
Индонезия
Малайзия
Продукция
C-130
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