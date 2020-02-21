США поставили подножку Китаю с украинской компанией «Мотор Сич»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) может аннулировать сделку по продаже предприятия «Мотор Сич» китайским компаниям Skyrizon и Xinwei Group.

Как этом сообщает BuzzFeed News, это происходит в результате давления из Вашингтона, при этом в США уже появился потенциальный покупатель украинского концерна.

В американском издании отмечают, что это предприятие стало одним из факторов в глобальном противостоянии Китая и США. Похоже, что администрация президента Дональда Трампа смогла добиться того, чтобы сделка с КНР сорвалась, а контрольный пакет акций стратегической аэрокосмической фирмы достался американским компаниям.

Данное решение станет кульминацией интенсивной дипломатической работы, проводимой бывшим советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, который прилагал все усилия, чтобы держать передовые оборонные технологии подальше от Китая. Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают на поддержку президента Украины Владимира Зеленского, который будет стремиться восстановить отношения с Трампом после истории с Украинагейтом и импичментом.

Хотя представитель Офиса президента заявил BuzzFeed News, что власть «не вмешивается в процессы закупок», чиновник, знакомый с мнением украинского президента о «Мотор Сич», сказал, что это лишь формальное заявление. По словам источника, на Банковой приняли во внимание «нарушения закона» Китаем при покупке предприятия и «геополитические проблемы», связанные с этим вопросом.

Еще один украинский чиновник, участвовавший в переговорах по «Мотор Сичи», сказал, что американцы в ходе нескольких встреч прошлым летом ясно дали понять, что предстоящая продажа аэрокосмической фирмы имеет огромное значение для них. И даже назвал их интерес одержимостью.

Оба украинских источника заявили, что в предприятии были заинтересованы Госдепартамент, сотрудники посольства США, а также высокопоставленные лица из Белого дома, включая Болтона и Тима Моррисона — бывшего советника Трампа по России и Европе.

Что касается потенциального покупателя «Мотор Сичи» со стороны США, то ею может быть некая компания из Беверли Хилз, основанная около трех лет назад и имеющая опыт работы в авиационной промышленности. А основанная в Далласе частная инвестиционная фирма Trive Capital готова профинансировать данную сделку.

Ранее EADaily сообщало, что в августе прошлого года китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели больше 50% акций украинского завода «Мотор Сич» и подали заявку на согласование сделки в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).