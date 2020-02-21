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ТАСС

В России создают мобильную РЛС для наблюдения за надводными кораблями

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Береговая загоризонтная РЛС поверхностной волны «ЛАГУНА».

В РТИ сообщили, что "Лагуна-М" сможет сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией (РЛС) "Лагуна-М", которая сможет сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе АО "РТИ".

"Станция сможет обеспечивать непрерывный круглосуточный и всепогодный контроль морской акватории в пределах 200-мильной экономической зоны в секторе 120 градусов и быть перебазированной на актуальное направление наблюдения. <...> Станция будет способна одновременно вести более 200 различных объектов и передавать о них информацию в реальном времени", - рассказали в пресс-службе.

В РТИ уточнили, что "Лагуна-М" будет непрерывно автоматически обнаруживать и сопровождать морские суда, определять их координаты и параметры движения. При этом автоматический выбор частот делает ее практически невосприимчивой к внешним активным помехам коротковолнового диапазона.

Разработчиком РЛС поверхностной волны береговой службы наблюдения является ОАО "НПК "НИИДАР" (входит в РТИ). "Лагуна-М" будет работать в коротковолновом диапазоне, что позволит станции обнаруживать надводные объекты как в зоне прямой видимости, так и находящиеся на значительном расстоянии за линией горизонта. Облегченный антенный модуль новой конструкции позволит проводить монтаж станции на площадках, не оборудованных фундаментом, что сократит время переориентации станции в несколько раз.

По мнению разработчиков, станция сможет использоваться для пресечения браконьерства, контрабанды и иных несанкционированных вторжений, а также в режиме онлайн определять координаты судов, потерпевших кораблекрушение.

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Страны
Россия
Компании
НИИДАР
РТИ ОАО
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