Германия и Франция подписывают контракт на создание истребителя 6 поколения

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбаэур подпишут контракт на совместную франко-германскую разработку боевого самолёта нового поколения. Речь идёт о программе, которая носит название SCAF. Она предполагает создание истребителя поколения 6.

К совместной разработке, как выясняется, решила подключиться и Испания. Именно поэтому сегодня подписание контракта будет проходить в присутствии государственного секретаря министра обороны Испании Анхеля Оливареса Рамиреса.

На первом этапе, который продлится около полутора лет, планируется подготовка документации. На указанном этапе проект будут финансировать Париж и Берлин в объёме 155 млн евро. На эту сумму будет представлен базовый проект, который включит конструкторскую документацию, сертификацию, компьютерное моделирование, выбор конкретных вооружений. После этого должна быть создана демонстрационная модель, для которой будут проводиться испытания в аэродинамической трубе.

Немецкий парламент выставил перечень из 7 требований к проекту SCAF. Несколько из этих требований касаются необходимости поддержки немецкого производителя. Например, планируется задействовать компанию Rheinmetall. Также Бундестаг потребовал от Минобороны Германии подключить ведомства экономического контроля, которые бы предоставляли промежуточные отчёты по расходованию бюджетных средств на создание истребителя 6 поколения.

Напомним, что один из макетов будущего истребителя выставлялся на международном авиасалоне во Франции в 2019 году.