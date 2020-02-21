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Российская газета

На Камчатке боевые пловцы закидали "диверсантов" гранатами

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Источник изображения: Игорь Зарембо/РИА Новости

На Камчатке отряд противодиверсионных сил и средств (ПДСС) провел учение по противодействию террористическим группам условного противника. Во время него проверялась готовность групп к выполнению задач на суше и под водой, исправность снаряжения и вооружения.

Боевые пловцы провели поиск вероятных баз и тайников разведывательных групп противника. Они осмотрели винто-рулевые группы и корпуса кораблей, с помощью подрыва обезвредили "взрывное устройство", найденное в районе учения.

- Было также проведено практическое противодиверсионное гранатометание и выполнены учебные стрельбы из подводного оружия, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он добавил, что специалисты отряда ПДСС непрерывно несут боевую службу в Авачинской бухте и на подступах к ней, в том числе и в условиях ледового поля на отдельных участках бухты.

Справка "РГ"

В 2019 году отряд ПДСС был полностью укомплектован штатными спецгруппами патрулирования акватории в пунктах базирования боевых кораблей и подлодок ТОФ. Подразделения оснащены современными образцами военной и специальной техники. На вооружении у них стоят катера проекта "Грачонок", быстроходные лодки БЛ-680, стрелковое оружие, в том числе и для ведения подводной стрельбы, снайперские винтовки и гранатометы.


Юлия Гарднер

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Военные учения
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