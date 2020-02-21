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Военное обозрение

Израильская армия намерена распрощаться с танком Merkava Mark III

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Источник изображения: topwar.ru

Израиль объявил о новом многолетнем плане реструктуризации своих вооруженных сил, призванной адаптировать их для противостояния существующим и потенциальным угрозам на протяжении десятилетий.

Программа реформирования ЦАХАЛа разрабатывалась в течение последнего года главой Генштаба Авива Кочави и получила обозначение «Momentum» («импульс», «толчок»). Реализация плана предусматривает восхождение АОИ на новый технологический уровень.

В результате этого требуется изменение облика войск. В этой связи наряду с ликвидацией одной истребительной эскадрильи принято решение расформировать одну бронетанковую бригаду. По всей видимости, её должна будет заменить элитная пехотная дивизия быстрого реагирования, создание которой предусмотрено планом.

«Momentum», ещё формально не утвержденный, предполагает обновление технического облика войск. Например, в феврале текущего года развернулось серийное производство первого колесного БТР Eitan (при участии американской оборонки). Как пишет The Jerusalem Post, бронетранспортер, создававшийся на протяжении последних пяти лет, должен быть полностью боеготовым к 2022 году.

При этом решено распрощаться с устаревшими образцами вооружений. Так, в отставку должен уйти ОБТ Merkava Mark III. Согласно данным IISS, год назад в ЦАХАЛе среди ОБТ числилось 160 единиц MkIII и 330 MkIV (370 MkII, 570 MkIII и 180 MkIV на хранении). Таким образом, в рядах АОИ останется только около 500 танков последней модификации.

Merkava Mark III был представлен в декабре 1989 года и находился в производстве до 2003 года. Он был создан на основе предыдущей версии, пройдя модернизацию трансмиссии, силовой установки, вооружения и электронных систем. Наиболее заметным дополнением стала установка 120-мм пушки местной разработки. Новое орудие и более крупный дизельный двигатель мощностью 1200 л.с. увеличили общий вес танка до 65 тонн, но при этом максимальная крейсерская скорость возросла до 60 км/ч.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Eitan БТР
Merkava
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