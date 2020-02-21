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Облучение космических туристов сравнили с Чернобылем

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Источник изображения: Фото: Joseph Rimkus / Reuters

Туристы, которые отправятся на корабле Crew Dragon Илона Маска на рекордную высоту 1000 километров, получат дозу радиации, близкую к допустимой за год у ликвидаторов аварии в Чернобыле. Об этом рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Во вторник, 18 февраля, компания Space Adventures сообщила о подписании соглашения с компанией SpaceX на отправку четырех туристов в 2021-2022 годах в космический полет на пять суток. По словам Шуршакова, за это время туристы получат дозу радиации, в 50 раз превышающую дозу на МКС. «То есть за пять суток полета они облучатся так же как космонавты на МКС за 250 суток», — пояснил специалист.

По его словам, доза составит 150 миллизивертов или одну шестую допустимой за жизнь дозы. При этом допустимая годовая доза у ликвидаторов аварий на АЭС составляет 200 миллизивертов, добавил эксперт.

В октябре прошлого года сообщалось, что «Роскосмос» построит специальный корабль «Союз» для космических туристов. По словам исполнительного директора госкорпорации Сергея Крикалева, для управления потребуется всего один профессиональный космонавт вместо экипажа из командира и двух бортинженеров.

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