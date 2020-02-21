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Интерфакс-АВН

Трамп подтвердил, что намерен назначить посла в Германии новым главой национальной разведки

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/Alex Brandon

Вашингтон. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Дональд Трамп подтвердил сообщения СМИ, что намерен назначить исполняющим обязанности руководителя национальной разведки посла США в Германии Ричарда Гренелла.

"Рад объявить, что многоуважаемый нами посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки", - написал президент в своем твиттере.

Он добавил, что "Рик очень хорошо представлял нашу страну, и я с нетерпением жду возможности работать с ним".

Гренелл сменит на посту Джозефа Магуайра, который исполняет обязанности директора с августа прошлого года. Трамп поблагодарил его за работу.

Как отмечают наблюдатели, назначение Гренелла станет еще одним свидетельством того, что Трамп стремится окружить себя людьми, которые являются его решительными сторонниками.

Наблюдатели считают, что у президента были напряженные отношения с Дэном Коутсом, который ушел с поста директора нацразведки в августе. Он поддержал оценку разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года с целью способствовать победе Трампа на выборах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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