Американский патруль протаранил российский бронеавтомобиль

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Американские военные, похоже, перешли от пассивных методов противодействия деятельности российских патрулей к активным мерам. Если раньше они перекрывали дороги, то теперь пытаются вытолкнуть с них.

На трассе в окрестностях сирийского города Камышлы одновременно оказались две колонны войск – российская (бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун-К», БТР-82А) и американская (несколько БА Oshkosh M-ATV). «Тигр», учитывая встречное движение, решил опередить машины США и стал объезжать одну из них через обочину. Однако, как можно понять из увиденного, американский бронеавтомобиль, полагаясь на превосходящую массу, попытался протаранить его.

При этом жертвой происшествия чуть не стал местный житель, оказавшийся во время инцидента не в том месте.

Комментарии американских читателей:

Это провокация ... Автомобиль русских никогда не должен был пытаться втиснуться между машинами американского конвоя ... Я мог бы даже открыть огонь ... (No one).

Автомобиль втиснулся в колонну техники – они по праву должны были открыть огонь. ИГИЛ [запрещено в РФ] было бы очень легко поставить российский флаг на внедорожник, загруженный взрывчаткой (Jesusaurus Rex).

Может быть, дело в том, что американская машина двигалась влево, чтобы пропустить русский автомобиль справа, но русский автомобиль также ушел влево и был заблокирован, так что он ушел вправо одновременно с американским грузовиком и запутался (Tony Gandalfini).