Чем может быть опасна для турков секретная сирийская РСЗО

Источник изображения: Фото: twitter.com/Syr_Mil_Wik

В предполагаемом столкновении сирийских и турецких войск, кроме ракетных комплексов "Точка", реактивных систем "Ураган" и "Смерч", значительную роль могут сыграть и другие вооружения, имеющиеся у Сирии.

Например, известно, что еще до начала гражданской войны сирийцы испытали 302-мм РСЗО Khaibar-1, которые устанавливались на шасси обычных коммерческих автомобилей.

По некоторым данным, это до сих пор во многом секретное изделие было создано на базе китайской WS-1 и имеет максимальную дальность стрельбы 100 км.

Источник изображения: Фото: twitter.com/Syr_Mil_Wik

Два года назад сообщалось об успешном испытании модернизированного образца со спутниковым наведением ракет. В результате теперь можно говорить о полноценном высокоточном оружии, способном эффективно поражать самые разнообразные цели. Его применение для турецких войск, если они отважатся провести новое наступление в Сирии, станет очень неприятным сюрпризом.

Лев Романов