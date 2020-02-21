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Вестник Мордовии

Чем может быть опасна для турков секретная сирийская РСЗО

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Источник изображения: Фото: twitter.com/Syr_Mil_Wik

В предполагаемом столкновении сирийских и турецких войск, кроме ракетных комплексов "Точка", реактивных систем "Ураган" и "Смерч", значительную роль могут сыграть и другие вооружения, имеющиеся у Сирии.

Например, известно, что еще до начала гражданской войны сирийцы испытали 302-мм РСЗО Khaibar-1, которые устанавливались на шасси обычных коммерческих автомобилей.

По некоторым данным, это до сих пор во многом секретное изделие было создано на базе китайской WS-1 и имеет максимальную дальность стрельбы 100 км.

Источник изображения: Фото: twitter.com/Syr_Mil_Wik

Два года назад сообщалось об успешном испытании модернизированного образца со спутниковым наведением ракет. В результате теперь можно говорить о полноценном высокоточном оружии, способном эффективно поражать самые разнообразные цели. Его применение для турецких войск, если они отважатся провести новое наступление в Сирии, станет очень неприятным сюрпризом.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Сирия
Турция
Продукция
Ураган РСЗО
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